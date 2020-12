Hvilken park?

Lørdag 19. desember har avisen en reportasje fra Baneheia Park. Da lurer jeg på hva slags park dette er, for det er ikke antydning til noe tre på noen av bildene. Kontasten til den nærmeste virkelige parken, Stener Heyerdahls park, er påfallende: i Baneheia Park er verken trær eller grass.

Bildet øverst til høyre i reportasjen viser en forlokkende fasade. Men vi som kommer gående bortover Tordenskjolds gate mot Slottet ser ikke annet enn to gigantiske svarte gravsteiner som reiser seg mot himmelen. En kan bli deprimert av mindre i disse mørketider. Og jeg begynner å lure på hvem eller hva som er gravlagt under disse overdimensjonerte monumentene! Er det kanskje et gravminne over Kvadraturen selv?

