Samarbeid flytter (søppel)fjell i Mali

Mange land, og særlig land sør for Sahara, mangler forsvarlige måter å håndtere avfallet sitt på, og dumper det på åpne plasser og søppeldynger, skriver forfatterne. Dette søppelberget er fra Malis hovedstad Bamako. Foto: LUC GNAGO / reuters / ntb

Mange bedrifter er inne i en spesielt krevende tid. Slik er det også for utviklingslandene. Derfor er det viktigere enn noensinne at norske bedrifter tar et globalt samfunns- og miljøansvar gjennom å dele sin kompetanse.

