Skal vi kunne kjøpe oss ut av noe av det viktigste vi kan gjøre i flokk?

Etter å ha lest leserinnlegget i Fædrelandsvennen av Miriam Csango-Yaacov, med tittelen «Idrettsklubber sier nei til økonomisk støtte, men ja hvis det kommer via dopapirsalg», kjenner jeg behovet for å si imot.