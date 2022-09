Skulle det hjelpe å bytte statsminister?

Vi er blitt forklart saklig og rolig at det vil komme forslag fra regjeringen om hvilke tiltak som skal hjelpe best mulig, flest mulig, slik at tiltakene ikke skal bli utnyttet og ikke forårsake et rentehopp.

Solberg har selv sagt at dette er en virkelig kinkig situasjon for oss og for regjeringen. Hun sier at her må alle politikerne stå samlet og finne de beste løsningene.

Det blir det rett og slett banalt å snakke om å bytte statsminister!

