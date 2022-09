«Dei fattige vil de alltid ha hos dykk», sa Jesus. Og talet på personar som står i kø for å få gratis mat, aukar for kvar dag. Stigande prisar og krigen i Ukraina har skulda for at fleire blir fattige. Denne utviklinga ser me også i nye Kristiansand. Nye Søgne og Nye Songdalen vil kosta mellom 50 til 100 millionar kroner. Pengar som burde gått til å gi dei fattige eit betre liv. Eller er nye kommunar det som tel mest her i livet? For dei fattige vil me alltid ha hos oss.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.