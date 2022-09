Søvik viser til den engelske forskeren J. D Unwin som hevdet samfunn fikk suksess når seksualiteten var strengt regulert i monogami, mens samfunn gikk under med fri seksualitet. Han hadde studert fem såkalte høyerestående sivilisasjoner og 80 såkalt primitive. Jeg vil minne om at forskningen skjedde på 30-tallet!

Søvik hopper for øvrig elegant over Unwins konklusjon. Han mente streng monogami førte til så mye opphopet seksuell energi i samfunnet og at denne energien heller ble brukt til å bygge samfunn. Dagens ører hører jo hvor utdatert dette er. Men det er ikke poenget.

Søvik skriver om homofili, Fri og Pride:

«Man behøver ikke være profet for å kunne forutsi at dette på sikt kan føre til store problemer både psykisk og samfunnsmessig. Hvorfor ikke lære litt av historien?»

Akkurat! Unwins bok kom i 1934, og vi vet tankegangen den gang. Det var for eksempel ganske utbredt å dele i raser og over- og under-mennesker.

Søvik skriver rett ut at seksuell trofasthet er hovedfaktorer for samfunnets framgang, og han mener de som lever annerledes, vil sende sivilisasjonen mot fall. Altså: de som lever som Søvik, bygger samfunnet, de andre river det ned og ødelegger det.

Dette er livsfarlig argumentasjon. Vi kan være enige og uenige om mange etiske spørsmål. Jeg er uenig med Fri i mye. Jeg er enig med Søvik i at monogami er bra for mennesket. Det gir en enorm mulighet til trygghet og fred. Det er derfor mer enn underlig at Søvik sier nei når to menn eller to kvinner ønsker å leve trofast i ekteskapet. Trofastheten må visst være heterofil for å være trofast.

Men tilbake til hovedpoenget: å peke på en gruppe og si at der er de som river ned samfunnet, fordi de er som de er, er livsfarlig.

Hvis vi går ned den veien, ender vi fort der historien fra 30-tallet burde ha lært oss ikke å havne. Det var nemlig ikke bare jødene som fikk gule stjerner og ble sett på som fiender av samfunnet.

Homofile fikk rosa stjerner og trekanter. De ble også sendt til leirene.

Diskusjon om samliv og etikk er fint, men Søvik åpner døra vi ikke skal åpne når han kobler samfunnets nedturer til bestemte grupper og gir dem skylda.

Søvik skryter også av de 800 som gjestet Filadelfia Vennesla for blant annet å kjempe for retten til konverteringsterapi.

Det er merkelig at folk i frimenighetene synes det er greit å forsøke å konvertere homofile til heterofile, mens de samtidig synes det er fælt at Kina ønsker å konvertere en million uigurer til kinesere. I Den norske kirke sa det lokale bispedømmerådet forrige uke enstemmig ja til forbud mot konverteringsterapi. Selv om vi er uenige om ekteskap, er vi i kirka enig om ikke å stigmatisere og trampe på folk.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.