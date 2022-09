Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU, har foreslått at KrF i neste programperiode skal gå inn for at den nåværende abortloven blir beholdt slik den er.

Dette har skapt en rekke sterke reaksjoner, reaksjoner som har til felles at de ikke tar på alvor at det er blitt skapt et helt annet debattklima i abortsaken i de senere år, en endring som KrFs tidligere leder må ta en stor del av ansvaret for.

Innleggene preges dessuten av en utstrakt evne til å gjøre det ideelle til det funksjonelles fiende.

For hva er alternativet til dagens abortlov?

Det er ikke, som enkelte later til å tro, en mer restriktiv abortlov. Det er en mye mer radikal og liberal lov.

Tar man det faktum inn over seg, går et skritt tilbake og prøver å puste med magen, vil man måtte innse at det å bevare dagens abortlov faktisk er et meget ambisiøst prosjekt. Spørsmålet er derfor om ikke KrF bør unne seg selv en timeout i abortdebatten og konsentrere seg om å bevare dagens lov.

Det har fra flere partier vært luftet forslag om betydelig liberalisering av både tidspunkt, prosedyrer og kriterier for å få innvilget abort. Disse er kommet etter at det forholdsvis skjøre abortkompromisset som hadde fungert i en god del år ble satt i spill av daværende KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og daværende statsminister Erna Solberg i forbindelse med debatten om KrFs linjevalg i 2018. Basert på det som framstår som lite annet enn uforpliktende småprat mellom disse to, sto Ropstad fram i debatt etter debatt og hevdet at dersom KrF gikk inn i Solberg-regjeringen, ville man stå overfor «en historisk sjanse» til å få endret abortloven.

De aller fleste – jeg vil tro også Ropstad selv – visste at dette ikke kunne stemme. Men påstanden traff tydeligvis mange nok til at et meget knapt flertall på partiets ekstraordinære landsmøte valgte å følge Ropstad og Bollestad i retningsvalget.

Dette har partiet blødd for hver dag siden. Valgresultatet i 2021 ga svaret på hva velgerne mente om både prosessen og beslutningen.

Resultatet av den «historiske sjansen» ble som forventet: Med et nødskrik, der representanter for både Venstre og Høyre måtte brøles på plass, fikk man vedtatt en kosmetisk endring av abortloven, så å si uten praktisk betydning, og som åpenbart lever på lånt tid.

Jeg har aldri ment at dagens abortlov er en «god» lov, men tar på alvor at eventuelle alternativer i dagens politiske klima er mye verre.

