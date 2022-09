Sånn jeg ser det, er det to årsaker her. Den ene er at illegale rusmidler skaffes på det illegale markedet. Den andre er måten rusmidler og -brukere møtes på av et illiberalt og moralistisk samfunn.

Det virker som om folk ikke tør å stille spørsmål engang, fordi illegale rusmidler tross alt er ulovlige. Og ferdig med det. Hold deg unna, lat som de ikke finnes, så er du trygg. Ironisk nok er det denne redselen og ønsket om trygghet som gjør illegale rusmidler livsfarlige. Fordi det står i veien for at vi klarer å tenke fornuftig og kritisk rundt status quo. Vi er fanga i frykt, og dét er for dårlig av et samfunn som brisker seg med å være vitenskapsbasert. Vi må kvitte oss med denne moralistiske fryktkulturen, i dag!

For hva er det som gjør at folk «velger» rus? Vil de virkelig leve ekstremt slitsomme og nedverdigende liv? Går de rundt og drømmer om å bli «narkomane», liksom? Eller er det omstendighetene deres som dytter dem inn i det? I så fall, hvilket helvete er det de kommer fra? Rusens virkning er å endre din subjektive virkelighet på en eller anna måte. Så hvis du ruser deg dagen lang, hver dag, hva sier det om virkeligheten du kommer fra? Jeg kan bare forestille meg det, men jeg frykter at den er verre enn det jeg kan fantasere meg fram til.

Agder har de høyeste overdosedødstallene i Norge. Norge har de høyeste overdosedødstallene i Europa. Det er en stor skam. Jeg tror at de aller fleste av disse dødsfallene kunne vært unngått. Disse menneskene kunne vært redda. De kunne til og med hatt gode, trygge og verdige liv sammen med de som sørger over dem. Hvis vi bare hadde turt å møte dem med åpenhet, nysgjerrighet og empati. Vi har blod på hendene våre, og det er straffepolitikken vår som har skylda. Jeg sover ikke særlig godt om natta når jeg tenker på det.

Vi forteller oss sjøl at Norge er et åpent, inkluderende og fortreffelig samfunn, men faktum er at det finnes masse folk her som er uønska og utenfor. Mange kaller dem fremdeles «narkomane». Jeg synes det er et stygt navn å gi ei mangfoldig gruppe med diverse utfordringer og stort behov for hjelp. Jeg kaller dem rusbrukere, det gir folk en sjanse til å få respekten de fortjener. Det er sløsing med våre ressurser, både økonomisk og menneskelig, å ikke gi dem den hjelpa de trenger. Vi bare lukker øyne og ører og snur oss vekk. Men vi må slutte å være så feige og se problemet i øynene! Og ikke minst hjelpe folk på deres premisser, ikke på deres vegne.

Dette er én av to ting vi må få orden på for å gjøre illegale rusmidler mindre livsfarlige. Det neste blir å ta et oppgjør med det illegale markedet en gang for alle.

