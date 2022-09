Ordføreren er bekymret for at budsjettet vil inneholde mindre penger til de som trenger det mest, lavinntektsfamiliene. Det er selvfølgelig blant denne gruppen vi også finner barnefattigdommen, dette henger jo sammen. At mange sliter for tiden er ikke så rart, med økende rente og økte bensin-, mat- og strømpriser.

I Kristiansand, som i de fleste andre kommuner, utgjør ikke-vestlige innvandrere godt over 50 prosent av lavinntektsfamiliene, mens de utgjør en relativt liten del av befolkningen. Dette ifølge SSB. Det hele bunner i manglende deltakelse i arbeidslivet. Det er de muslimske landene i Midtøsten og Asia som kommer dårligst ut, sammen med landene i Nord-Afrika. Kvinnenes deltakelse i arbeidslivet fra disse landene er dessverre ekstra lav. På toppen kommer familiegjenforeningen, som er høy fra disse landene.

Vi vet også grunnen til at det er slik; lavt utdanningsnivå, samt kulturelle og religiøse begrensninger. Så hvorfor sier Kristiansand, og andre kommuner, ja til å bosette stadig flere ikke-vestlige innvandrere. Det betyr jo at de som allerede strever med å finne seg arbeid, hvert år får konkurranse av nye grupper innvandrere som vil streve enda mer med å komme i arbeid. Det er et svik mot begge gruppene. Det gagner ingen at stadig nye grupper ender på Nav og blir lavinntektsfamilier. Det medfører også at stadig større budsjettposter brukes til sosialhjelp og andre hjelpetiltak, som igjen går ut over kommunenes midler til eldreomsorg, skole og barnehager.

Vi skal hjelpe der det trengs. Men vi hjelper ingen ved å bosette enda flere som ikke kommer i arbeid, tvert om. Vi må konsentrere oss om å få de som allerede er bosatt i arbeid, før vi sier ja til å motta flere. Kommunene må sette et bærekraftmål for arbeidsdeltakelse som skal oppnås, før nye innvandrere bosettes. Dette er solidaritet med de som allerede har kommet. Vi må tørre å se de reelle utfordringene med integrering i øynene, for å få ned antall lavinntektsfamilier.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.