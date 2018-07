Tørken viser hvor sårbar matproduksjonen er

I fjor var det for mye regnvær. I år er det tørke. Vi har blitt vant med at nok mat er en selvfølge. Vi vil nok også ha mer enn nok mat på bordet det neste året også, men vi må erkjenne at mer ustabilt klima vil øke sårbarheten vår i fremtiden.