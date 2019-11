Sørlandsbanen, Sørtoget og sammenkobling - spørsmål til fylkesordføreren

Velkommen til Sørtoget, og farvel NSB og Vy. De neste ti år er det Go Ahead og Sørtoget som gjelder for Sørlandet. Samferdselsministeren lover at det nye tilbudet skal bli bedre og at antall reisende vil øke betydelig.