Jeg kjenner meg hensatt til middelalderens avlatshandel med strømpris som vår kollektive offergave for å unngå skjærsild og evig pine, når jeg leser dine ord.

Jeg betviler ikke din gode hensikt og jeg blir gjerne med deg og gir avkall på litt av mitt konsum til fordel for våre etterkommere, men jeg vil bygge mine valg på kunnskap.

Kjære Mari. Din betaling går ikke til det grønne skifte. Din betaling går til grønne lovbrudd! Min uro er at du i din offervilje synes å være manipulert til å tro i stedet for å bygge på kunnskap. Du er ikke alene, men heldigvis – folk flest er på god vei til å avsløre sviket. Jonas taler mot bedre vitende når han proklamerer at systemet har tjent oss vel, mens Erna stemmer i med at vi må gi noe tilbake for vaksinen. Din betaling for strøm går til et system som er rigget for ran. Det er ikke grønt men svart som olje.

Selvsagt er det i strid med loven når noen borgere betaler 10 mens andre betaler 1000 øre/kwt. Det er fullstendig irrasjonelt for en offentlig eid vare med selvkost på 12 øre/kwt. Selvsagt er det i strid med loven når vi tar fra vårt urfolk sitt levebrød og sin kultur, for å produsere en vare vi har overskudd av. Selvsagt er det i strid med loven når vi gir ekspropriasjonstillatelse til privateid norsk natur til globale finansforetak som pantsetter arealene for milliarder, utelukkende for å få tilgang til finansielle instrumenter til sine kunder. Energien går til eksport og tilbake må vi søringer, som de største ransofrene, kjøpe tilbake vår rettmessige arv for 1000 øre/kwt. Kanskje blir det det dobbelte eller tredobbelte innen vinterkulda er over. Kanskje er det ikke strøm å få kjøpt for penger. Systemet svekker vår bærekraft både økologisk, sosialt og økonomisk og det er fullstendig ødeleggende for vår vilje til å ta reelt bærekraftansvar. Vil du vite mer kan du lese min kronikk i KSU.no.

Er vi fortsatt et folkestyrt demokrati og en rettsstat, må ondet rykkes opp med roten. Det vil koste oss dyrt å ta arven tilbake, men det vil koste oss langt dyrere å gi avkall på vårt arvesølv, vårt demokrati og vår rettsstat.

