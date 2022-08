Mulig Bueklev lider av hukommelsestap, men kritikk mot planreguleringen for området Øygardsheia eller «Langenesåsen» som det så fint markedsføres som på Finn.no, har vært stor siden 2017. Både interesseorganisasjoner og beboere i området har markert sin motstand i form av innsigelser, leserinnlegg, medieoppslag og klage på vedtak.

I 2018/2019 ble det i tillegg gjennomført en underskriftskampanje mot nedbygging av området, som hundrevis av beboere skrev under på.

På Repstad Eiendom sine hjemmesider reklameres det med «Feriefølelse hele året». Alt høres så flott ut. «Det er en spesiell opplevelse å komme hjem når du bor ved sjøen. Nyte solen på terrassen, lukke øynene, kjenne brisen fra sjøen og høre måkeskrik i det fjerne. Slik er det faktisk her i Langenesåsen.»

Etter at Repstad har «utviklet» området, har hele toppen av Øygardsheia blitt flatsprengt (kun en skamfert knaus står igjen), og alt av trær og jordsmonn er revet vekk. I tillegg har deler av turområdet rundt Feievannet blitt ødelagt ved at de gamle vakre skogsstiene har blitt erstattet med brede grusveier. Konsekvensen er at mange ikke bruker denne delen av turområdet lenger.

Med tomt og boligpris til opp mot 10 millioner er man garantert både sol og fin utsikt. Men til hvilken pris? Hvem er det egentlig som synes at disse nye boligområdene er fine? Både miljømessig og estetisk har området blitt forringet.

Det samme kan sies om andre nye boligområder i Søgne som Kjellandsheia og Kilenesheia. Det er forståelig at utbygger ønsker å maksimere profitten, men det er kritikkverdig at politikere og administrasjon godkjenner slike byggeplaner uten noen innvendinger, eller med større krav til natur, bomiljø og estetikk. Det er delte meninger om kommunesammenslåingen, men de som er opptatt av natur og miljø, er nok glad for at vi nå har et nytt planutvalg.

I mindre kommuner kan det fort bli for tette bånd mellom folkevalgte, administrasjonen i kommunene og utbyggers interesser. Manglende langsiktig og målrettet styring av arealbruken bidrar til at flotte natur- og friluftsområder bygges ned, bit for bit. Det er derfor fint å lese at plan- og bygningssjef Venke Moe nå er tydelig på at man bør endre måten man utvikler nye boligområder på.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.