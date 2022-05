Foto: JARLE R. MARTINSEN

Nei, vent nå litt, dette er overskriften på et helt ferskt innlegg fra Oda Sofie Pettersen, samferdselspolitiker på fylkestinget for MDG. Se bare hva hun skriver i tirsdagens fvn.no:

«Som politiker må man følge med i timen. Ny forskning, hastverket i natur- og klimakrisa, og en statskasse som nærmer seg tom – gjør diskusjonen om å nedskalere store veiprosjekter både nødvendig og riktig. Det som var moderne i politiske sirkler for 5 år siden, er faktisk ikke det lengre». Gud hjelpe, hva er det med disse servitørene av fake news? Oljefondet har i løpet av de siste 4 årene økt fra 8000 til hele 12.340 milliarder kroner.

Finn på en annen tynn forklaring i ditt forsøk på å bortforklare behovet for bedret infrastruktur i steinrøysa Norge, enn at statskassa nærmer seg tom. Dine påstander er herved blitt som i et kjent eventyr av H.C. Andersen; «Keiserens nye klær», fra 1837. Altså for langt mer enn 5 år siden, Pettersen, men fortsatt like betegnende på dine og MDG's villfarelser hva gjelder økonomi og infrastruktur.

