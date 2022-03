Vi opplever lite målrettede tiltak fra politikere i disse tider med tanke på løsning av krisen rundt strømpriser. De hevder å være redde for å lage kortsiktige løsninger som gir uhensiktsmessige resultater. Jeg tror nok folk flest er av den oppfatning at det neppe kan bli verre enn det er i dag, og det er vel ingen ting i veien for at regjeringen kan definere en makspris på for eksempel 40 øre for alle mens man utarbeider en langsiktig løsning? En slik makspris hadde vært god «smertelindring» for både folk og industri og ville kun redusert de ekstraordinære inntektene staten trekker inn fra brukerne dersom den hadde blitt innført. Men hvor lang tid trenger man normalt på å lage en langsiktig løsning da?

Her vil jeg gjerne rette oppmerksomheten mot en lederartikkel i Fædrelandsvennen 9.12.2002 (ja du leste riktig) som kan indikere at både lære-evnen, løsningsevnen og/eller problemforståelsen til politikere kan synes fraværende. Lederartikkelen i 2002 hadde følgende overskrift: «Absurd strøm-logikk», og omhandlet strømkrisen for 20 år siden.

La meg sitere et par setninger:

«Staten er en av de store profitørene på det strømsjokket som nå rammer oss forbrukere.» «Mens kraftprisene fyker til himmels og når nivåer vi aldri har sett maken til her i landet, eksporteres store mengder kraft ut av landet.»

Videre skrives det: «Statkraft og de andre kraftselskapenes prissetting begrunnes med tørr høst og lite vann i magasinene. Men like fullt eksporteres kraft i bøtter og spann ut av landet mens norske husholdninger blir forklart at vi har for lite kapasitet.» «Og i forhold til dette faktum er det all grunn til å rette søkelyset mot et annet utslag av strømprisens absurde logikk. Staten håver inn milliarder av kroner som følge av den høye strømprisen.»

Og konklusjonen blir som følger: «Vi blir med andre ord gjenstand for en økt beskatning.»

Interessant ? Nå har det gått 20 år og vi sitter fortsatt her uten sikringsmekanismer som beskytter norske borgere og norsk industri mot slike utslag i strømpriser.

Vi hører hele tiden energipolitikerne argumentere for at de ikke vil forhaste seg med tiltak da de ønsker å lage gode løsninger som ikke gir uhensiktsmessige resultater. Dette er så komplisert, får vi høre, uansett om det gjelder strøm eller for den saks skyld drivstoff.

I de fleste situasjoner burde man normalt finne en god langsiktig løsning i løpet av 20 år.

I de fleste situasjoner burde man normalt finne en god langsiktig løsning i løpet av 20 år, og vi hører sjelden politikere argumentere med at det er så komplisert når de skal introdusere nye avgifter eller økte eksisterende avgifter. Det gjøres med et knips og er slett ikke komplisert. Regjeringen fjernet for eksempel raskt enkeltdeler av elbil-subsidiene til tross for mange motargumenter om uheldige konsekvenser.

Nå har vi i tillegg fått 120-130 selskaper som kun lever av å formidle strøm! Gjett om dette er lønnsomt, og hvem som betaler for at disse også skal tjene gode penger? Regjeringen lyder som et ekko av alle aktørene i kraftbransjen som tjener store penger på situasjonen. Ingen tvil om hvem som er flinkest til å lobbyere våre politikere. Før valgene er politikerne gjerne enige med forbrukere, men etter valgene viser politikerene et annet ansikt. Lobby-aktørene «masserer» regjeringsmedlemmene kontinuerlig, mens vi kun kan si ifra hvert valg.

Spørsmålet blir nå: Hvem kan vi velge neste gang? Finnes det noen politikere eller partier igjen som virkelig vil arbeide for de som har valgt dem inn på Stortinget? De fleste trodde kanskje at Senterpartiet var et slikt parti, det virket i hvert fall slik før valget. Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i DN beskrev så treffende den 11. mars at: «Trygve Slagsvold Vedum var et politisk geni i grønt turtøy. Nå er han en tom dress.»

Kanskje Fædrelandsvennen kunne iverksatt en graveundersøkelse av hva de forskjellige regjeringene faktisk har gjort siden 2002 for å følge opp energiloven som krever at energiressursene skal forvaltes til det beste for landets innbyggere og industri, spesielt med tanke på å sikre oss mot urimelige priskriser?

