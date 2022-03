Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

At prisene på drivstoff nå er på et svært høyt nivå, er både politikere og «vanlige folk» enige om.

Men hvordan problemet skal løses, er en helt annen sak.

Hvis våre folkevalgte blir ferdig med å vurdere situasjonen, så skal det vel settes ned en hurtigarbeidende komité. Ser for meg at disse som bestemmer har god økonomi. Da er det lurt å gi støtte med skattelette. Da får jo de også glede av statsstøtten. For selv har de jo elbil og trenger ikke diesel. Snakker om å male sin egen kake. Å ta vekk en del av avgiftene vil helt sikkert være en altfor enkel løsning.

