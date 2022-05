Partiet Sentrum har landsmøte i Oslo i helgen. 100 entusiastiske delegater samles fysisk for første gang.

Med hjertesaker på dagsorden. Hardcore politikk – ingen dramatikk. Lite for konfliktsøkende journalister å meske seg i. Men nasjonal presse er invitert.

Vi er Norges nyeste parti, et produkt av koronatiden med masse begrensninger og avstandsregler, med teams og antibac som den største utgiftsposten. Når vi nå samles, får vi se summen av det enorme engasjementet fra alle våre medlemmer. Det er stort og det skal ta oss videre.

Vi er også et produkt av det politiske landskapet vi har i dag. Partiet Sentrum er et blokkuavhengig sentrumsparti. Vi vil være blokkutfordrende. Tiden med gamle ideologier som skaper avstand og polarisering må være over. Vi må skape nye løsninger inn i en ny tid.

Vi bygger all vår politikk på internasjonalt vedtatte menneskerettigheter og bærekraftsmål, og vårt verdigrunnlag er grunnlovens paragraf 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Partiet Sentrum tar disse grunntankene på alvor, og utdyper videre: I kraft av å være til, er vi alle like mye verdt, uavhengig av sosiale kategorier som for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne, bosted og sosial- og økonomisk situasjon. Vi er livssynsåpne, mangfoldige og antirasistiske. Vi vil jobbe for å bryte ned kategorisering, skiller og avstand. Vedtatte menneskerettigheter skal gjelde alle – ubetinget. Et slikt menneskesyn gjør oss også til globalister. Det holder ikke å ha nok med oss selv.

Verdensbildet i dag tilsier at vi må agere som en del av det internasjonale bildet. Kun gjennom samarbeid kan vi nå bærekraftsmålene og bekjempe klimaendringene. Kun gjennom samarbeid kan vi bidra for å utjevne forskjeller og skape en mer rettferdig verden. Gjennom samarbeid kan vi bidra til å løse migrasjonskriser, pandemier og å styrke arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter. En fredelig, stabil og mer rettferdig verden tjener alle, og er også avgjørende for Norges sikkerhet.

Vi starter nå med å etablere lokallag og skape politikken som betyr noe for den enkelte der de bor; et sted å bo, utdanning, en inntekt å leve av, hjelp når det trengs. Kommunepolitikere har mulighet å forme mye. Vi ønsker å bidra med kunnskapsbasert politikk og konstruktivt samarbeid for å få løsninger i havn - ikke bidra til blokktenkning, gamle skillelinjer og mer polarisering.

