Jeg er for tiden deltidsstudent ved NTNU, og gjør ferdig masteroppgave i disse dager. Den handler om nullvekstmålet for personbiltrafikk.

Alternative løsninger for å ordne transport i Kristiansandsregionen i 2030 beregnes (med usikkerheter siden det er en stund fram).

En av løsningene oppfyller nullvekstmålet. Den følger det meste av tankegangen til slik man nå ser ut til å ville forhandle videre om byvekstavtale. Den er litt under middels god på klima, og er dyr i drift: mye bompenger og så omfangsrikt busstilbud at gjennomsnittlig antall passasjerer per buss blir lavt. Enkelte andre løsninger gir samtidig både vesentlig lavere utslipp av klimagasser og er mye rimeligere for folk.

Hvis gode klimaløsninger og fornuftige kostnadsnivåer er viktigst, er nå riktig tidspunkt for å tenke seg om en gang til.

