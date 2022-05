Ludvig Lorentzen, lektor på Tangen videregående skole, er bekymret. «Som mange lesere har fått med seg, ønsker Oksøy Eiendom å reise et syv etasjes boligbygg rett sørøst for Tangen videregående skole. Et slikt bygg vil kraftig forringe arbeidsmiljøet vårt. Sol, luft og utsikt i retning fjorden reduseres vesentlig», mener han. Vel vel, Lorentzen. Sjekk litt andre skolers beliggenhet, enten det er barne- eller videregående skoler. Ingen, jeg gjentar ingen, kan måle seg med TVG's beliggenhet. Slik du beskriver saken, skulle en tro at man skulle tre en gigantisk sekk over hele skolen.

Et PS: Oksøy Eiendom har vært, og er etter min mening byens ultimate byggfornyer/utbygger. Nevner spesielt Kongensgate Skole og Kasernen. To sentrale bygg som kommune og stat hadde latt forfalle. I dag, to av byens vakreste bygg. Skjerpings Lorentzen, Tangen Videregående vil fortsatt ligge på «fellesskapets indrefilet»!

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.