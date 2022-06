Det er lite hjelp å finne til folket i en krise som rammer hardt. Ingen av tiltakene som våre naboland innfører for å avhjelpe situasjonen har fått plass i regjeringens reviderte budsjett. Samtidig setter staten nye inntektsrekorder, hvor 5 milliarder kroner daglig renner inn i eksportinntekter fra olje og gass.

Vedvarende høye strømpriser gir staten store ekstrainntekter og fungerer i praksis som en skjult form for ekstrabeskatning. Drivstoffprisene øker stadig, og statens avgifter står nå for rundt 10 - 13 kr literen, hvor statens avgifter via momsen øker jo høyere pumpeprisen er. Dette kommer på toppen av regjeringens store skatte- og avgiftsøkninger tidligere i år.

Det er ingen hjelp til næringslivet, til små og mellomstore bedrifter, til kystkultur, fiskeri, transportnæringen, entreprenører eller gründerbedrifter. Viktige veiprosjekter som vil kunne gi tryggere trafikk, flere arbeidsplasser og tiltrengte oppdrag utsettes, som E 39 Mandal – Lyngdal.

Mange livsverk og hjørnesteinsbedrifter står nå i fare for å gå tapt i kostnadskarusellen som rår, hvor statens avgifter legges på som toppen av kransekaken. Flere av disse bedriftene har overlevd generasjoner, men teller på knappene for å kunne drive videre nå.

Regjeringen prioriterer istedenfor penger på reverseringer av fylker og kommuner, på kostbare symbolske klimatiltak som elektrifisering av sokkelen, bistand som i liten grad kommer fram til riktig mottaker, og mye annen dårlig prioritering.

Med de siste måneders priser for strøm på rundt 1 krone og 75 øre per kilowattime er momsen alene høyere enn det strømprisene historisk har vært de siste 10 år på 30 øre/kwt. Det er få tegn til at strømprisene skal ned med dagens system og innretning, snarere tvert imot, dessverre.

Man kan gjøre noe med strømprisene, og som et minimum bør momsen reduseres eller fjernes, el-avgift likeså. De underliggende problemene med for tett tilknytning til et dysfunksjonelt europeisk kraftmarked må også tas tak i slik at prisene på sikt kan normaliseres.

Vanlige folk, transportselskaper, entreprenører, fiskere og andre bransjer sliter med dieselpriser som har økt med nesten 45 prosent i år alene. Fjerning av avgifter og moms på drivstoff slik mange av våre naboland har gjort for å hjelpe befolkningen og næringslivet, bør gjennomføres.

Drivstoff og energi står for størstedelen av prisstigningen i Norge, og får følgeeffekter inn i alle andre sektorer, noe som gir økt inflasjon. Det er ikke slik at konsumet her vil øke betraktelig hvis prisene går ned. Folk bruker den strømmen de trenger og det drivstoffet de trenger for å komme seg fra A til Å.

Merinntekten for staten innen disse to områdene er i år enormt mye mer enn budsjettert. Det er rom for å kutte avgifter og spesielt moms på revidert statsbudsjett, og på denne måten hjelpe folk gjennom krisen. Flere EU land har gjort dette – både avgiftskutt og kutt av moms på både på strøm, og drivstoff.

Regjeringen virker ikke å forstå at det har en kostnad at folk blir ruinert og havner i bunnløs gjeld. Ei heller at det har en konsekvens og kostnad at bedrifter går overende, at livsverk går tapt og folk mister sin jobb og inntekt.

Budsjettet regjeringen vedtok overlater i stor grad vanlige folk og næringsliv til å klare seg selv i denne ekstraordinære situasjonen, samtidig som staten henter mer enn noensinne fra befolkningens lommer. Dette er ikke ansvarlig eller sosial politikk, dette er ansvarsfraskrivelse og handlingslammelse som folket til syvende og sist må betale for – både på kort og lang sikt.

