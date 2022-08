Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Jeg satt der i 27 grader – noe som er akkurat passelig for en nordmann – og hørte på bølgene. Det var så deilig! Jeg fikk noen tanker jeg har lyst til å dele.

Ja, jeg irriterer meg kraftig – over kraftpolitikken Norge fører.

Jeg har studert dette med strøm – i forskjellige varianter. Det er elektronikk, elkraft, datateknikk, kraftelektronikk og i tillegg reguleringsteknikk i 7 år på universitetsnivå. Derfor kan jeg litt om dette og kan tenke selv!

Problemstillingen er ganske enkel. Vi eksporterer mer kraft enn overskuddskraften vi har. Derfor blir strømmen dyr. Du må jo være engasjert i politikk for ikke å skjønne dette!

Jeg lærte tidlig i yrkeslivet at det er utrolig hva du ikke forstår – hvis du bare er betalt for det! Dette har jeg sett at gjelder i politikken også!

Strømpolitikken ble vedtatt med Ap og Høyre sine stemmer. De har så vondt for å innrømme at de tok feil. Derfor kommer argumentet om at strømprisen i Norge er høy fordi gassprisene i Europa er høye – og alt er på grunn av krigen i Ukraina – som ikke de kunne forutse. Dette er ren løgn! Det er avtalene med eksport av norsk kraft som er problemet!

Så kommer spørsmålet: Kan de ikke endre på disse avtalene – eller betyr EU mer enn Norge? Dette snakkes det ikke om. Jeg kjenner fra historien. Når noe ikke snakkes om, er det fordi det egner seg dårlig i dagens lys.

Pendelen svinger. Det er noen som sier at utenlandskablene er feil. Det er også feil! Hvis vi bruker dem på en fornuftig måte, kan vi importere billig kraft om natten og eksportere dyr kraft om dagen. Dette kan bli en milliardindustri for Norge!

Det politikerne har gjort, er å sette i gang et fritt strømmarked mot Europa. Sjefene i kraftselskapene er ansatt for å maksimere selskapets inntekter. De er ikke ansatt for å tenke på Norges ve og vel – selvfølgelig!

Derfor går det som det går. De tapper magasinene for å få kortsiktig profitt. (Dette er et ord jeg vanligvis ikke bruker, fordi det høres ut som jeg kommer fra venstresiden, men her er ordet på sin plass!)

Politikerne kan gjøre noe med dette, men de har ikke brydd seg. Så ser vi nå at de hasteinnkaller, og avbryter ferien til politikerne som skulle ha fri til oktober. Dette gjør de fordi de ser at protestene blitt kraftige og de begynner å bli redd for å miste velgere. Jeg er spent på hva de kommer fram til. Finner de «rot-årsaken»? Nei, det er ingen grunn til å «frykte» det. De vil komme med støtteordninger. Det blir som å dele ut tyggis til alle folk som har punkterte bildekk, i stedet for å gjøre noe med rot-årsaken...

Det eneste partiet som har snudd her er Frp. Det berømmer jeg dem for. Ap og Høyre kan aldri innrømme feil. Derfor kommer jeg aldri til å stemme på noen av de to partiene.

Kan vi gjøre noe med dette? Nei, Jeg tror ikke det. Folk som alltid har stemt på Ap, gjør det til de dør. Det samme gjelder Høyre. Derfor sitter vi fanget der...

Innlegget er forkortet. Red.

