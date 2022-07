Prisen for fjernvarme skal, så vidt jeg erfarer, ligge 10 øre under strømprisen. De siste uker og måneder har strømprisene være oppe i mellom to og tre kroner kwt. Disse høye prisene skal skyldes krig i Europa, lite vind i Europa, høye olje/gasspriser og lav vannstand i våre magasiner.

Hva så med fjernvarme? Her kan jeg ikke se at noen av de årsakene som påvirker strømprisen, har noe med fjernvarmen å gjøre. Mine spørsmål til Agder Energi er derfor:

* Er det riktig at prisen for fjernvarme følger strømprisen (-10 øre) uansett hvor høy strømprisen blir?

* Hvem har besluttet denne ordningen?

* Hvilke utgifter har Agder Energi som skulle tilsi at prisen for fjernvarme skal være like høy som strøm? (Er de lokale utgiftene til leverandører av for eksempel søppelforbrenningsanlegg blitt høyere?

