Hvis vi ikke kan si At både Himmel og Helvete finnes At noe er rett og noe er galt At noe blir lønnet og noe blir straffet At noe er velsignet og noe er forbannet

Hvis vi ikke kan si At ekteskapet er mellom mann og kvinne At noe er naturlig og noe er unaturlig At noe bra for oss og noe er det ikke At noe fører til liv og noe til død

Hvis vi ikke kan si At barn er en gave fra Gud og ikke en rett At noe er sunt og noe er usunt At far og mor behøves og er uerstattelige At uten familien rakner samfunnet

Hvis vi ikke kan si

At livet er ukrenkelig fra første øyeblikk At barnet i mors liv har rett til å leve At det å ta abort er det samme som mord At mors mage burde være et trygt sted

Hvis vi ikke kan si At vi alle kan se at det finnes bare to kjønn At følelser ikke bestemmer over realiteten At det finnes noe som heter sunn fornuft At vi ikke vil bøye oss for manipulering

Jeg bare spør : Er vi fri ?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.