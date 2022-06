Senterpartiet og stortingsrepresentant fra Agder Gro-Anita Mykjåland tar til orde for mer politisk kontroll over Nye Veier AS, og vil dermed gå tilbake til fortidens stykkevis- og delte veiutbygging i Norge.

Det ville vært en politisk katastrofe for Sørlandet.

Da Fremskrittspartiet inntok regjeringskontorene i 2013 startet arbeidet med å opprette selskapet Nye Veier, et selskap som skulle få fart på veibyggingen i Norge. Hovedkontoret ble lagt til Kristiansand, og arbeidet med å planlegge de mest samfunnsøkonomiske veiprosjektene var i gang, inkludert E39 og E18 gjennom hele Agder. Da Frp ble regjeringsparti i 2013 var det etter åtte rødgrønne år med Ap, Sp og SV i regjering, og samferdselsministre fra Senterpartiet. I løpet av disse åtte årene ble det gjort to utbedringer på E18 og E39, det var utvidelser fra to til trefelts vei i Trybakken i Søgne og Fardalsbakken i Lindesnes.

Stykkevis, delt og lite imponerende på åtte år.

Den gangen var det Stortinget som bestemte hvilke veiprosjekter som skulle prioriteres og til hvilken kostnad. Ofte til langt mindre kostnad enn nødvendig, dermed stykkevis, delt og lite helhetlig.

Slik er det fortsatt, men ikke de prosjektene Nye Veier har fått. Det er for øvrig Stortinget som vedtar Nye Veier sin portefølje. For Agder vil det bli en politisk katastrofe om Sp og Mykjåland får gjennomslag for en reversering av den måten Nye Veier planlegger etter.

I Agder skal det bygges vei for omlag 15 milliarder kroner.

Ingen andre landsdeler i Norge bygger like mye ny vei som på E18 og E39 gjennom Agder. Tror virkelig Mykjåland at Stortingets øvrige representanter fra hele landet ikke ønsker seg store deler av disse milliardene, og omfordele dem på andre veiprosjekter rundt om i landet, de hilser hjem til sine velgere og vi er tilbake til en stykkevis, delt og ulønnsom veibygging i Norge. E39 og E18 vil dermed bli utsatt ytterlig. Noen husker nok når SP sin samferdselsminister Navarsetes i sitt eget hjemfylke bygget en bro for 45 daglige biler til nesten en milliard kroner i 2007.

Nye veier har en forutsigbar finansiering, og mottar 6 milliarder over statsbudsjettet årlig. I løpet av den gjenstående tiden av denne stortingsperioden, så ville SP og Mykjåland sin løsning gitt stortingspolitikere 18 milliarder kroner å fordele.

Slike mindre veiprosjekter vil da kunne oppstå rundt om i hele landet, og dermed nedprioritere E39 og E18 gjennom Agder. Regjeringspartiene har jo ikke erfaring med å prioritere Agder, og når det blir viktigere å «hilse hjem» til sitt valgdistrikt, enn å bygge vei raskt, rimeligere og mer helhetlig så frykter jeg at Mykjåland og SP bidrar til den største politiske katastrofen på Sørlandet i nyere tid.

