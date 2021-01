Demonstrasjoner i Washington

Alle mennesker har rett til å ytre seg, og alle har den samme muligheten. Men når man okkuperer Kongressen og Washington, og noen blir drept, da går man for langt.

Stanley Milgram skrev i 1974 «Obedience to Authority». Det er en viktig bok, men tenke må vi gjøre selv, og vi kan tenke dårligere, på samme måte eller bedre enn det til enhver sittende styret i et land. Men vi kan ikke gå ut over alle rimelige rammer fordi vi ikke aksepterer et valgnederlag. Valget i USA er korrekt, Joe Biden er USAs neste president, og det må han også hylles for, og han fortjener støtte i folket.

Friheten til å tenke og til å være medmenneske er noe vi er født med, og slik skal det være. Men vi må ikke gå ut over alle rimelige rammer, som Trump har ansvar for med angrepet mot Kongressen, Senatet og Representantenes Hus.

Innlegget er forkortet. Red.

