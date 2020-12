Spørsmål om skolestrukturen i Vennesla

Foto: Kjetil Nygaard

Her er noen av spørsmålene FAU Kvarstein skole har stilt politikerne i AP, KrF og Sp. Vår største frykt er at det den 17. desember skal tas en avgjørelse på et forslag som ikke er utredet i sin helhet.

