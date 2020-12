El Makrini skulle hatt bedre rating!

Vant ekstremt mange dueller og var helt avgjørende i det å holde Bodø/Glimt unna det å skape store sjanser. Straffesparket skulle vel aldri vært et straffespark. Virker heller litt som at Saltnes løper på benet El Makrini setter bak seg, nokså naturlig. Blir litt som at Ramsland aldri skulle hatt straffe hjemme mot Sarp. El Makrinis innsats/prestasjon burde uansett holde til mer enn en 5-er på børsen, synes en 7-er ville vært på sin plass. Synes han, Wichne, Segberg, Kabran og Markovic var svært gode. Særlig var Wichne og Kabran veldig gode. I tillegg leverer alle andre utpå der veldig godkjent!

