Bustehuet vant!

Det er høyst betimelig å spørre seg hvordan Boris Johnson fikk EU-dama, Ursula Von der Leyen, "i kne" og vant drakampen. Det kunne neppe være sjarmen hans hun falt for. En sånn kvinnebedårer er han ikke kjent for å være.

Nei, jeg heller mer til følgende teori: Han har rett og slett skremt henne. Bustehuet til Mr. Johnson ble i det lange løp for skummelt for velfriserte og veltupperte Ursula. Den uregjerlige sveisen til Prime Ministeren han gjort jobben. Så bare vent, nå er det like før Boris løper til frisøren og styler opp manken sin. Etterpå er han ugjenkjennelig!

Jeg sier det bare: At det skulle så lite til for å vinne den diplomatiske slåssskampen, det forteller til fulle hvor "hårete" det er i internasjonal topp-politikk!

