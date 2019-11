Regjeringens bevisstløse lefling med to-statsløsningen

Hva mener partiet ditt om to-statsløsningen i «Palestina»? Spørsmålet ble stilt i et program på en kristen TV-kanal i siste valgkamp. Bare ett parti ga et klart svar på spørsmålet, og det var representanten for «Partiet de kristne», Erik Selle.