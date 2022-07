Den jødiske menneskerettsforkjemperen, og fredsprisvinner, Eli Wiesel sa en gang at det motsatte av kjærlighet ikke er hat, men likegyldighet.

Den nå snart to uker gamle hendelsen mot skeive i Oslo fører ennå med seg debatter i det ganske land, og i de fleste miljøer.

Er tiden for Pride forbi, skal vi vise medfølelse med å flagge, er ikke denne Pride-praten nå snart ferdig.

Mens debatten herjer sitter der fortsatt mennesker i sorg og i redsel etter de grufulle hendelsene.

Jeg vet det, for jeg har snakket med noen av dem.

Med stor usikkerhet for framtiden om hva som nå kan ventes, jobber tanker og frykt i høygir.

Noen stod ved «porten» for nå å fortelle at de hører til den gruppen der jenter liker jenter og gutter liker gutter.

Men hendelsen har lagt et jernlokk på denne «modigheten» som igjen har skapt enda mer frykt og fortvilelse.

Vanskelighetene blir bare større.

Rundt frokostbordet, ved middagsbordet og i selskaper banker et morshjerte og bestemorshjerte fortere og hardere enn før. De vet det de ikke skal vite og kjenner på en usigelig smerte og kjærlighet til sitt barn og sine barnebarn som de vet sliter med «noe».

Arnulf Øverland ville ha sagt oss at vi skal ikke så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer oss selv.

Den tyske teologen Martin Niemoller satt i tysk konsentrasjonsleir i Dachau fra 1941 – 1945. I 1946 besøkte han konsentrasjonsleiren hvor han trolig fikk inspirasjon til å skrive et dikt som forteller oss om likegyldighetens konsekvenser.

Først tok de kommunistene

men jeg brydde meg ikke

for jeg var ikke kommunist

Så tok de sosialdemokratene

men jeg brydde meg ikke

for jeg var ikke sosialdemokrat

Deretter tok de fagforeningsfolkene

men jeg brydde meg ikke

for jeg var ikke fagforeningsmann

Til slutt tok de meg. Men da var det

ingen igjen til å bry seg.

I disse dager har jeg behov for å si at jeg vil stå opp for de som urettmessig må gjennomgå, den tause og den høylytte, følelsen av ikke å være inkludert i fellesskapet.

Vi vil bygge en by for alle, vi firkanta, vi trekanta, vi runde, vi rette og vi skeive.

