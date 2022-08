Kostnaden ble forskuttert av Agder Energi og abonnentene skulle tilbakebetale 300 kroner i året i økt nettleie. Med andre ord var strømmålerne nedbetalt i 2020.

Hvorfor har ikke Agder Energi redusert nettleien med nevnte 300 kroner i året? Vi snakker tross alt om et ran av abonnentene med flere millioner hvert år.

Så til min overskrift. Nettselskapene overvåker i dag hver enkelt abonnents strømforbruk, når vi bruker strømmen og hvor mye vi bruker hver time. Hvordan kan Datatilsynet og Forbrukerrådet godta en overvåking av abonnentenes livsførsel? Dersom et hus brenner, settes det alltid ned en undersøkelseskommisjon. Finner de ikke årsaken, viser erfaringen at det er lettvint å si at det elektriske anlegget eller en elektrisk komponent er årsaken. Trekker vi dette videre, kan forsikringsselskapene bruke den elektriske overvåkingen til sin fordel. En avkortning av utbetalingen er ikke usannsynlig dersom det kan dokumenteres at abonnenten har vært uansvarlig med et unormalt strømforbruk gjeldende natt.

Det er mange som bruker både vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin når strømmen er rimeligst, og det er på natten. Kan vi som innbyggere godta denne type overvåkning når det er myndighetene som er årsaken med sin energipolitikk?

