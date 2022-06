Skal si det er blitt et, ja skal jeg si, et unødvendig rot i Kristiansand. Den forrige regjering sammenslo kommuner, noen frivillig, men også noen med tvang, slik som Søgne og Songdalen. Noen er blitt fornøyd, mens andre er misfornøyde.

Kanskje en reagerer på er at da kommunestyret i Kristiansand behandlet saken om sammenslåing med Søgne og Songdalen, ble det vedtatt av Kristiansand bystyre, og jeg tviler på at der er så mange representanter fra de to nevnte kommunene. Da blir det jo urettferdig, for det er klart at Kristiansand ville ha med Søgne og Songdalen, nettopp fordi Kristiansand har behov for skattepengene fra disse.

Senterpartileder Vedum gikk høylytt ut i valgkampen og sa at kom Sp til regjering, skulle han sørge for at blant annet Søgne og Songdalen igjen skulle bli egne kommuner. Nå ser det ut for at Vedum og Sp klarer å få til en folkeavstemning i de to kommunene, uten at det kan tas for gitt at det blir løsrivelse, men skal det være rettferdig så er det kun i Søgne og Songdalen det må bli folk som stemmer om de vil løsrive seg fra Kristiansand.

Ble ikke sammenslåingen tatt opp i henholdsvis Søgne og Songdalen i sin tid? Hva ble resultatet.

Nå leser jeg at ordfører Skisland føler seg overkjørt av regjeringen og vil forsøke så godt han kan å «tvinge» statsministeren til å snu i denne saken. Om han greier det, gjenstår det å se. Vil da Vedum og Sp se seg nødt til å gå ut av regjering? Utrolig dersom Vedum svelger den kamelen.

Det gjenstår å se om det er Skisland eller Vedum som blir svarteper i denne saken.

Gleder meg til fortsettelsen.

