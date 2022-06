Regjeringen kutter 4 milliarder i bistandsbudsjettet for å finansiere utgifter til mottak av ukrainske flyktninger i Norge. Dette betyr i praksis at verdens fattigste betaler for ukrainske flyktninger som kommer til ett av verdens rikeste land.

Tidspunktet kunne ikke vært verre. Vi lever i en verden hvor den ene krisen følger den andre. De humanitære katastrofene i Jemen, Syria og Sør-Sudan forsvinner ikke selv om nye kriser oppstår. Pandemien har ført 100 millioner ut i ekstrem fattigdom, og utviklingslandene kjemper mot stadige kriser som følger av klimaendringene. Krigen i Ukraina har ført med seg galopperende matvare- og drivstoffpriser. Vi kjenner det selv, alt blir dyrere. Og som alle kriser, de som har minst rammes hardest.

Samtidig er Norge i en helt spesiell situasjon hvor staten får store ekstrainntekter på økte olje og gasspriser. Uten å planlegge for det, så tjener Norge stort på krigen, oppimot 1000 milliarder bare i år! Men det vi ikke må glemme er at økte inntekter for oss, er utgifter for noen andre. Det er uforståelig at regjeringen virkelig foreslår å kutte i menneskerettigheter, støtten til sivilsamfunn og organisasjoner som jobber for å styrke demokratiet. All den tid en krig i Europa pågår som er nettopp et angrep på de samme verdiene.

Alle kluter må til for å motvirke konsekvensene av krigen. Å kutte i bistanden er ikke en av dem.

Nå blir altså norske kommuner som tar imot flyktninger mottaker av norsk bistand – dette henger ikke på greip! Vi kan gjøre begge deler; Norsk Folkehjelp Kristiansand mener at vi kan både vise internasjonal solidaritet med verden og ta godt imot ukrainske flyktninger. Vi er allerede godt i gang, men vi synes det er blodig urettferdig at det gjøres på regningen til verdens fattige! Regjeringen må reversere bistandskuttet nå!

