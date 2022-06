Pride har alltid handlet om å feire kjærligheten. Nå skal vi også vise motstand mot hatet.

Diskriminering er fortsatt et problem. Mange skeive opplever fortsatt at legningen deres blir brukt som skjellsord. Flere blir utsatt for trusler, vold og drap. Det handler om at våre barn ikke skal måtte vokse opp med en vond følelse i magen fordi de tror det er noe galt med dem. Det er 50 år siden homoparagrafen ble opphevet, men bare få dager siden angrepet ved det skeive samlingsstedet London Pub i Oslo.

Lørdag 2. juli ønsker Pride Lister deg velkommen til å ta del i denne viktige markeringen. Tiden har vist at det aldri har vært viktigere med en stor feiring av mangfold, likeverd, respekt og toleranse. Vi vil også tenne lys for de som har blitt frastjålet livet sitt bare fordi de ville være seg selv.

Er Pride bare for skeive? Nei, Pride er for alle som støtter inkludering og mangfold. For alle som vil vise sin avsky mot det hatet vi har sett. For alle som er for at en skal få være den man er og få elske den man vil. Lhbti+ er våre naboer, venner, familiemedlemmer, bekjente og kollegaer, og vi er glade i de uansett.

Pride Lister skal være en feiring der alle er velkommen. Ta på deg finstasen, fjøsdressen, arbeidsjakken eller joggebuksa. Kom som du er, feir kjærligheten, vis motstand mot hatet!

