Som leder av tribunalets sekretariat – Kirkens indre juridiske myndighet – vil jeg sterkt beklage dette. Det er leit å lese om Nørves dårlige erfaring med tribunalet i Den katolske kirke.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i den konkrete saken, så tillat meg derfor på et generelt grunnlag å gi en kort redegjørelse for arbeidet til tribunalet og hvorfor vi sender ut brev.

Tribunalet er en intern kirkelig instans med en indre juridisk myndighet. De fleste av våre saker er ekteskapssaker. I ekteskapssaker er tribunalet først og fremst en del av Kirkens pastorale – sjelesørgeriske - virksomhet. Mange saker handler om en skilt person som ønsker å gifte seg på nytt i Den katolske kirke. Fordi ekteskapet mellom to døpte i katolsk tro er et sakrament – slik Kirken ser det - har en sivil skilsmisse ingen direkte innvirkning for det ekteskapsbåndet som ble knyttet under den kirkelige vielsen. Det er derfor Kirken undersøker om det tidligere ekteskapet representerer et hinder for at et eventuelt nytt ekteskap kan inngås eller ikke. Hvis det gjennom undersøkelsene viser seg at det tidligere ekteskapet hadde grunner til å bli opphevet, har tribunalet myndighet til å gå inn for å annullere ekteskapet, og dermed åpne for muligheten til å inngå et nytt ekteskap i Kirken. En eventuell annullering av et ekteskap har ingen sivilrettslig betydning – dette bestemmes av norsk lov - men er begrenset til kirkelige konsekvenser.

Når tribunalet mottar en henvendelse fra noen om å undersøke muligheten for å få sitt tidligere ekteskap kjent ugyldig, plikter Kirken å meddele dette til den tidligere ektefellen.

Ektefellen blir da gitt anledning til å delta i prosessen og komme med sitt syn på saken, men kan også velge ikke å ta del. Dette er en rettssikkerhetsgaranti for å gi begge parter like muligheter til å uttale seg/delta i prosessen. Kirkens oppgave blir da å undersøke saksforholdene i lys av ekteskapsvilkårene, men Kirken tar ikke standpunkt til partene. Når tribunalet sender brev til den tidligere ektefellen, vedlegger vi alltid et informasjonsskriv som forklarer dette. I et slikt brev vedlegges også et sammendrag av søkers begrunnelse for hvorfor han/hun mener at det tidligere ekteskapet er ugyldig, med de relevante rettsgrunnlagene tribunalet må vurdere.

Det medfører derfor ikke riktighet at Kirken ber den tidligere fraskilte ektefelle om å bekrefte sin skyld eller uskyld. Vedkommende blir bare bedt om å vurdere hvorvidt han/hun ønsker å delta i prosessen eller ikke.

Vi håper dette var oppklarende. Skulle Nørve ønske ytterligere informasjon eller forklaring, inviterer undertegnede gjerne til en samtale.

