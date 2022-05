Nå går det mot egalisering av rusmiddelet Cannabis, og lobbyistene vi bruke dette «lovlig vare» begrepet for alt det er verdt. Bivirkningene av denne legaliseringsdebatten vil være at ungdommen henger seg på. 12-14- åringer vi gripe argumentene og bruke det som argument, eller unnskyldning for å begynne.

Jeg er en gammel mann, 71 år, men jeg husker ennå hvordan jeg ble hekta på alkohol: Jeg mønstra på min første båt i utenriksfart på dagen da jeg fylte 16 år. Vi ankom New York tidlig julaften. Overstyrmann ville gjerne gjøre meg en tjeneste og satte meg på langangsvakt for at jeg skulle tjene noen ekstra penger, kr 10,10 ekstra per time.

Jeg gikk å land sammen med de voksne matrosene, motormenna og byssepersonalet. Vi kom så langt som til den første sjappa. Der ble vi sittende og drikke til tiden for vakta mi nærmet seg. Før jeg gikk ombord, tok jeg turen innom en butikk som solgte brennevin og handla whisky for resten av pengene, ca 15 dollar. Fire flasker fikk jeg med meg ombord.

Jeg husker ikke stort mer før jeg våkna av at noen rista i meg, der jeg lå og sov på en trossa fremme på bakken. Stivpynta i hvis skjorte, et smalt strikkaslips og lavsko. Nedsnødd. Kapteinen hadde sendt ut letemannskap etter meg i og med at jeg ble fraværende under vår felles julemiddag. Det mer bar meg enn støtta meg akterut til lugaren min. Kledde av og la meg til sengs.

Der våkna jeg et par timer senere. En smører og andrekokken satt og drakk på brennevinet mitt. Ta deg en dram youngen, rådet smører´n meg til. Jeg drakk mens jeg klaget over at jeg hadde svikta styrmann. Etter tre drammer hadde jeg samla mot nok til å gå midtskips. Banke på overstyrmann sin lugar. Be han om unnskyldning for at jeg hadde svikta og argumenterte med at jeg var lite vant med alkohol, og at noe lignende aldri skulle skje igjen.

Styrmann ble veldig imponert over min forstand og han gikk til kapteinen og skrøt meg opp i skyene. - Tenk en 16 år gammel gutt med slik selvinnsikt. Jeg var allerede hekta!

For det første. Det hendte igjen, både en og flere ganger. Jeg erfarte jo et mestringen på livet lå et stykke nede i flaska. Det løste alle mine problem. Det jeg ikke innså, var at også dere lå problemene. Hadde jeg gitt blaffen i å drikke meg full julaften, hadde jeg sluppet å gå til styrmann og be om unnskyldning. Dette er viktig lærdom.

Unge i dag ruser seg enten på hasj og alkohol, opiater, amfetamin osv. Og de ruser seg på samme grunn som det jeg brukte alkohol for. De ønsker å være en som blir akseptert, og de synes de har de gøy, selv om de ikke husker alt.

Ved å Legalisere narkotika, sender vi et signal til de unge om at det slett ikke er så farlig om noen ruser seg. Men opioidepidemien er en av de verste folkehelsekatastrofene som har rammet USA og Canada. I løpet av de siste to tiårene har nesten 600 000 mennesker dødd av en opioidoverdose i disse to landene, og anslagsvis 1,2 millioner mennesker kan dø av opioidoverdoser innen 2029.

Vi er på vei ditt vi også.

