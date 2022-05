Kristiansand ligger under snittet for kommunale avgifter sammenlignet med norske kommuner, og satsen for eiendomsskatt har sunket til 2,1 promille i 2022. Kristiansand lå lenge på topp i innkreving av eiendomsskatt, men det har heldigvis gått gradvis nedover. Det er bra at det går i riktig retning, men det kan bli enda bedre enda fortere.

Den kommunale eiendomsskatten er fiskal. Det vil si at skattens formål er å skaffe inntekter til kommunen, som kommunens administrasjon og politikere så kan forvalte slik de selv måtte ønske.

I regjering reduserte Høyre den maksimale satsen for hva kommuner kan kreve inn i eiendomsskatt. Først fra 7 til 5 promille, og dernest helt ned til 4. Det vil si at Kristiansand krever inn litt over halvparten av det lovlige beløp. Til sammenligning krevde sammenlignbare storbyer som Stavanger og Trondheim henholdsvis 2,3 og 3,2 promille i 2021 ifølge Huseiernes Landsforbund. Begge disse kommunene har imidlertid et bunnfradrag på henholdsvis 400.000 og 550.000 – noe Kristiansand ikke har.

Eiendomsskatten bør reduseres for alle – både folk og næringsliv – og helst fjernes helt. Men med de sosiale utfordringene Kristiansand har, bør vi begynne der hvor det har mest betydning, for dem som trenger det mest.

Derfor vil jeg foreslå at Kristiansand Høyre går inn for å redusere eiendomsskatten først gjennom bunnfradrag, og dernest generelt. Det vil i det minste gjøre eiendomsskatten mindre usosial. Eiendomsskatt rammer uavhengig av betalingsevne. Det vil si at om du har et stort hus kan du beskattes hardt, selv om du har lav inntekt.

Lave skatter og avgifter gjør, sammen med en effektivt drevet kommune, Kristiansand til en attraktiv by å bo og drive næringsvirksomhet i.

På samme tid som byens sosiale utfordringer kan avhjelpes ved å slutte å beskatte dem som har lavest betalingsevne, vil det bidra til å gjøre Kristiansand til landets beste næringslivskommune.

