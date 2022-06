Mange av oss har dette bildeglimtet av når han ble sint; han reiser seg opp i full lengde, brøler og slår vilt med labbene. Utrolig nok kunne også denne mastodonten være som sunket i jorda; det var han også – sov, taus – i sin innsnevrede hule, brydde seg ikke et fnugg. Da han var utryddet, ble det trukket et lettelses sukk.

I senere år har det dukket opp en mutasjon, kristiansandsbjørnen (KB). Nå har han reist seg opp og brølt helt til Oslo.

«Regelrett sjokk, ofret, svik, som en bombe, helt tragisk, hårreisende, rystet, uvirkelig, makabert vedtak, meningsløst, dårligste nyheten på 30 år, en ulykke, uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet i Kristiansand, osv.».

KBs brøl kom etter at regjeringen, med juridisk rett i inndelingslovens initiativrett, fattet vedtak om at innbyggerne – det vil si eierne av Søgne og Songdalen (S/S) – kunne få si sin mening om de vil ha egne kommuner eller være sammenslått med Kristiansand. Statsforvalter skulle forestå utredning – og hvis det ble flertall blant innbyggerne for storbykommunen ville den bestå – i motsatt fall kunne S/S bli løsrevet. Altså et helt legitimt vedtak.

Og dette var i høyeste grad berettiget. S/S ble sammenslått ved at begge kommuners viljer ble overkjørt, tvangsvedtaket ble i tillegg fattet på grovt, feilaktig grunnlag – og innbyggerne ble også fratatt relevant folkeavstemning da denne gjaldt en langt gunstigere storbysammenslåing med intensjonsavtale.

Både Sp og Ap stemte enstemmig mot tvangssammenslåingen av S/S i Stortinget. Sp/Vedum hadde avgitt valgløfte om reversering: «Hvis folket vil det, og hvis vi får regjeringsmakt, skal Søgne kommune gjenoppstå» og at det kunne skje ved «at Statsforvalteren tar tak i det».

«Sett i gang oppløsningen» var Vedums beskjed til kommunestyrene i tvangssammenslåtte kommuner 31. oktober 2021. I Hurdalsplattformen tok han det for gitt at det ble lyttet til folkeviljen i tilfeller som S/S: «regjeringens holdning er at vi skal bort fra den tida da man ikke lyttet på lokalbefolkningen...». På spørsmål hva som ville skje om de tidligere småkommunene blir overkjørt i det nye kommunestyret, sa han: «Da får vi ta stilling til det hvis det skjer». Så viste en meningsmåling i november 2021 at kun 31 prosent av innbyggerne i S/S var for storby.

På dette grunnlag var det uholdbart at Kristiansand bystyre nektet S/S å si sin mening (møte 1. desember).

Senere forelå det søknader relatert til initiativretten fra både S/S – på vegne av et betydelig antall innbyggere – og da er det bare å rette takk til Vedum/Støre som grep inn i dette helt unike, grove maktmisbruket overfor S/S, ved siden av å holde nevnte valgløfte.

Til overmål var det stemning i Kristiansand bystyre for dette. «Skisland vil ha folkeavstemning om løsrivelse» fordi, «det nesten vil oppfattes som udemokratisk ikke å gjøre det», skrev Fvn så sent som 2. november 2021.

Og flertall hadde det sannsynligvis blitt 1. desember om det hadde vært opp til den mening bystyret hadde dannet seg. Men ifølge Fvn hadde kommunedirektøren rett i forkant bedrevet nærmest en «folkevalgtopplæring», « Hun snudde stemninga i Søgne-saken » – dog var det likevel 32 som stemte for.

Med dette som bakgrunn er bjørnebrølet uforståelig og særdeles respektløst mot både innbyggere i S/S og landets regjering.

Da S/S ble tvangssammenslått, var KB taus med hensyn til regjeringens overkjøring av to lokaldemokratier; det gjaldt utvidelse av hans revir.

Da S/S ble tvangssammenslått, var KB taus med hensyn til regjeringens overkjøring av to lokaldemokratier; det gjaldt utvidelse av hans revir.

Stortinget hadde forut bestemt at sammenslåinger skulle skje frivillig. Folkeavstemningene, innbyggerundersøkelsene og meningsmålinger viste alle et stort flertall mot storby i både S/S og begge kommunene fattet nei-vedtak. Prosessen skulle selvsagt vært avsluttet i år 2016.

Men KB fortsatte. Nei-vedtaket i Songdalen kommunestyre ble jukset om til et ja osv., slik at Stortinget ble ført bak lyset – og bortforklart med dette udødelige svaret: «Songdalen har ingen offisiell tolkning av vedtaket» – og at representantene «helt sikkert» hadde ulike oppfatninger av det.

Vi snakker om en overvalsing av lokaldemokratiene ispedd en primitivisme som får dagens sak om at innbyggerne i S/S skal høres til å bli en solskinnshistorie.

Og taus var også KB den gang om konsekvensutredning, og at ansatte i S/S ble tvunget ut fra sine arbeidsplasser. Ansvaret for splid og gigantisk kostnadssløsing helt siden år 2016 er også KB sitt.

Da KB skulle innlemme S/S i sitt revir, avviste han folkeavstemning om det i gamle Kristiansand, men nå som det er fare for løsrivelse; overmåte viktig.

Den i innledningen beskrevne bjørnen hadde for øvrig en ytterligere egenskap – han var seiglivet; da en av dem gav seg, skal det ha vært 12 kuler i kroppen hans.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.