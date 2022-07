Industrien på Agder går fremst i det grønne skiftet som trygger arbeidsplasser og får ned klimautslippene.

Samuel Eyde (1844-1940) starta det hele. Industrietablering på Sørlandet med kortreist kraft. Nye arbeidsplasser gav mange familier mulighetene til å kunne leve gode liv. Oppstart av prosessindustrien var et resultat av nytenkende og kreative ingeniørkunnskaper. Vennesla, Farsund, Tvedestrand, Arendal og Kristiansand ble sentrale industristeder.

På 60-70-tallet fant dristige aktører olje i Norges farvann, og like dristige politikere sørget for at fellesskapet ble eiere av verdiene og fikk ta del i velstandsutviklingen. Igjen stod sørlandsk ingeniørkunst i spissen for ny utvikling. Leverandørindustrien vokste fram og samarbeidet på tvers av næringene gjennom Node- og Eyde- klyngene. Bedriftene utviklet hverandre og delte på kunnskapen. Nå er de i verdenstoppen når det gjelder kvalitet.

Universitetet vokste fram og ble en viktig medspiller. Campus Grimstad og Mechatronic Innovation lab tok utviklingen et stort steg videre. Agder fikk en ny oppblomstring og vi var ledende fastlandseksport-region i mange år.

Nå er vi kommet til klimaomstillingens tid. Igjen trer industrimiljøet på Agder fram. I prosessindustrien, blant annet Nikkelverket, Lista Alminiumsfabrikk og Norton ble det skapt en innovasjonskultur som banet vei for nytenking og omstilling. Hydrogenknutepunkt Agder og Ocean Infinity har vokst fram på skuldrene av den tradisjonelle industrien. Agder møter framtida som den alltid har gjort. Framoverlent, nytenkende og målretta.

I dag er det de grønne virksomhetene som vokser. Havvindsatsing, biosinproduksjon, batterifabrikk, skip som omstilles til å kunne bruke miljøvennlig drivstoff. Og hydrogenproduksjon. Alle er miljøer og næringer som vil skape noe og målretta arbeider fram konkrete resultater.

Ap-Sp-regjeringen har levert en energimelding som tar for seg en helhetlig tilnærming til framtidig satsing på grønn omstilling og energibehovet. I disse dager leverte regjeringen sin satsing på hydrogen i maritim sektor og veikart for grønt industriløft.

Ny, grønn hydrogenproduksjon er del av dette og regjeringens satsing gikk til Agder. 350 millioner kroner av 1,12 milliarder, betyr at 25 prosent av satsinga ble Agder til del. Disse skal sikre oppstart og produksjon av hydrogen fra 2024 om alt går etter planen og omstilling av containerskip slik at de kan ta i bruk nytt, miljøvennlig drivstoff.

Arbeiderpartiet har stått i bresjen for å bidra til å skape nye arbeidsplasser i privat sektor hver gang vi har hatt regjering. Nå skal vi inn i en ny æra, nye grønne arbeidsplasser skal utvikles og det gode samspillet mellom Agders næringer, tillitsvalgte og staten skal bidra til at Norges ambisiøse klimaplan nås. Her vil Agder være helt sentral for å lykkes.

