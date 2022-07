Nominasjonskomiteene i Arbeiderpartiet i Agder er i gang, men vi har fått nyss om at vi også i år trenger flere kvinnelige kandidater. Med Hun bør stille-kampanjen vil vi åpne opp nominasjonsprosessene ved å la alle foreslå kandidater.

Dessverre ser vi at mange kvinner ofte gir seg etter en periode, og at kvinner generelt tenker seg om flere ganger enn menn når de stiller til valg. Hvorfor det er slik, tror vi er sammensatt. Men vi vet at mange kvinner allerede er dobbeltarbeidende når de er i aldersgruppen 30-45 år. I tillegg forstår vi at mange blir skremt av det stadig tøffere debattklimaet, spesielt i sosiale medier.

Men nettopp fordi kvinnesak ikke har gått ut på dato, trenger vi mer likestilling, slik at kvinner også kan engasjere seg i politikken. Vi trenger de engasjerte kvinnene med på laget, så vi kan stå sterkere når vi skal kjempe for mer likestilling og de verdiene kvinner setter høyt! Skole- og omsorgstjenestene våre er bærebjelken i velferdssamfunnet vårt. Mange kvinner har erfaring fra disse områdene, både som ansatte, men også ved at de utfører mye «gratisarbeid» ved å ta omsorg for både barn og eldre.

Vi vet at det finnes mange dyktige og engasjerte kvinner der ute, kvinner vi trenger i politikken. For det er i politikken vi kan gjøre en forskjell! Ja, det kan være tøft å være politiker i dag, politikere får gjerne skylda for det meste som folk er misfornøyde med. Men politikere velges av folket, og da trenger vi nettopp et tverrsnitt, og vi trenger flere hardtarbeidende og engasjerte kvinner til å ta et tak i politikken.

I stedet for å tenke at du ikke orker å bli politiker når du ser hvordan debattklimaet til tider er, tenk heller at du vil være med å endre dette! For vi vet at de fleste ikke liker den harde tonen, og at det faktisk er flere fornuftige stemmer der ute som fortjener å bli hørt. Vi kan og skal overdøve ekkokamre med rettferdige løsninger og god sosialdemokratisk politikk, som har vist seg å fungere glimrende i Norge! Kvinner kan! Og det er utrolig hva vi kan få til sammen!

Vi vet at mange engasjerte aldri stiller til valg av en helt enkel grunn: De har aldri blitt spurt! Derfor har vi laget denne kampanjen. Alle kan nominere en du tror kan gjøre en god jobb som politiker i Arbeiderpartiet.

Altfor mange politiske forsamlinger ligner ikke på innbyggerne de skal representere. Derfor håper vi du vil oppfordre en kvinne du kjenner til å stille til valg!

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.