Jeg leste intervjuet med Leonard Rickhard hvor han kritiserer Kuntsilo for at de gratulerer Galler Bi-Z med 60 års-jubileet. Jeg er dypt uenig!

Da jeg i ung alder kom hjem på ferie fra Kunst- og håndverkskolen, leste jeg om et galleri i Kristiansand som viste grafikk av Picasso. Jeg gikk for å finne galleriet. Og der var mer å se, blant annet Asgein Jorn. For meg som var opptatt av bilder, for å si det enkelt, ble galleri Bi-Z et spennende sted.

Jeg hadde min første utstilling der da jeg var ferdig utdannet i Oslo og skulle videre til Polen for å gå på akademiene i Krakow og Warszawa. Jeg vil gjerne gratulere Galleri Bi-Z med 60 år og takke for tilliten og hjelpen jeg fikk der.

Dette er ikke noe forsvar av museets tango med Start. Tvert imot. Det er en erkjennelse av at kunstlivet er mangfoldig.

