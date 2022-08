For oss som bor i området rundt Kristiansand og samtidig skulle finne på å dra innom sentrum for å måtte gjøre noen innkjøp eller møte på en eller annen nødvendig behandling av noe slag, så skal du være godt skodd økonomisk om du innimellom skulle bli tildelt en parkeringsbot.

Byens borgere har fått en mye bedre tilrettelegging for nettopp denne type parkeringsfasiliteter godt utenfor Kvadraturen vår. Om den tilfeldige bobilutfordringen får den samme oppmerksomheten vet jeg for lite om, men det er vel ingen tvil om at dette lokale fenomenet burde vært håndtert noe annerledes også i vår by.

Jeg vet at i flere andre byer så er det opprettet bobilforbud i sentrumsnære strøk, og at dette sesongbaserte fenomenet da justerer seg best selv. Om ikke storkommunen Kristiansand er i stand til å tilrettelegge bedre på alle tre sidene av den fremtidige ringveien ved E39 - RV9 og på E18 med gode flerbruksplasser for korttidsbruk av tilreisende bobiler, så utvides nok dette fenomenet av seg selv også fremover her i vår by. Dette er like galt og enda verre andre steder i Europa, men burde ikke vi ha nok erfaring nå til å måtte gjøre noe med det slik som flere andre byer i Norden har klart?(Her tvinges denne trafikken ut av sentrum for å måtte innfinne seg med tilpassede parkeringsforhold, wc og kildesortering på et internasjonalt nivå). Her kan du som regel mot en symbolsk ferietakst både få landstrøm, dusje samt få tømme septick’n på bobilen, og om du samtidig ønsker ladestrøm eller drivstoff så kan is og pølsekiosken på stedet sko seg samtidig på det også.

Om byen vår drukner i overnattende feriegjester i Vågsbygd, på Odderøya Egsområdet eller i Avenyen, så har vi sammenlagt mer en nok erfaring med denne mobile form for oppdukkende glamping hos oss nå. Og ettersom bobilappene automatisk oppdateres hvert døgn, så lurer i hvert fall jeg på hvor mange døgn saksbehandlingstiden vil kunne ytterligere ta i denne store ja-kommunen vi nå har blitt til

PS, jeg hadde en morgentur i Jegersberg nylig og på badeplassen ved Øvre papirmøllevann så påstår jeg at dette lokale fenomenet forsterket seg ytterligere. Her er det kun innkjøring med spesiell tillatelse opp til vaffelbua o.l, men når den kommunale kjøre bommen på Brinken har stått defekt og ulåst siden forrige badesesong, da skal du som ferierende bobilentusiast bare være freidig nok til å utnytte situasjonen! Måtte både Øvre og Nedre papirmøllevann være forbeholdt badende familier, syklende, turgåere, hester og hundebæsj i alle varianter, så får heller den kommunale papirmølla komme frem til sine bærekraftige bystyrevedtak vi kan bli stolte av for fremtiden Fortsatt god sensommer!

