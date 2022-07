Det er veldig underlig at våre lokale stortingspolitikere er så utrolig tause i disse strømpriskrise-dager for oss i sør.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Dette gjelder alle sammen, uansett politisk farge eller om de er valgt inn for Vest- eller Aust-Agder. Før valget så vi dem på stand over alt, gjennom leserinnlegg i aviser, og på TV og radio var de. Så fikk de sine godt betalte jobber på Stortinget, og det ble veldig stille.

Hvorfor er det ingen av våre lokale som står på og krever en rettferdig pris-politikk på strømmen? Fikk med meg at i nord er de lokale stortingspolitikere sinte og forlanger behandling på Stortinget pga køer på ferjesamband nordpå. En bagatell i forhold til hva vi må godta i prisforskjell på strøm for folk i nord og oss helt i sør. I sommer har vi hatt dager hvor vi i sør betaler 300 ganger mer enn i nord. Dette rammer kommuner, bedrifter og privatpersoner. Det skaper en utrolig urettferdig merkostnad for bedrifter i sør. I mellomtiden fosser det inn rekordinntekter til staten fra gass, olje og strøm. Staten sitter og tviholder på pengene sine og vil ikke dele med oss pga inflasjon, sier de når det passer dem.

Løsningen er veldig enkel. Innfør makpris på strøm omgående for alle, og staten må ta ekstraregningen. Det betyr bare mindre inntekter for staten.

Dette må våre lokale stortings representanter ta opp omgående. Vi godtar ikke mer utredning og forståelse, men vil ha handling NÅ.

