Dette er et seminar SSHF ikke kun deltar på, slik Halvorsen skriver, men som SSHF har tatt initiativ til og står som arrangør av.

Hvorfor har vi gjort det? I 2021 mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) over 6500 erstatningskrav fra pasienter. Av disse fikk nær 1700 medhold. Noen av disse skyldes medisinske feil, andre representerer behandlingsutfall som ikke var som forventet. Norges helse- og omsorgstjeneste har en lovfestet plikt til å evaluere og lære av alle hendelser i tjenesten (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, 2017).

I dette seminaret deler flere sykehus som har opplevd alvorlige hendelser de siste årene hvordan de har brukt disse hendelsene til læring, og hvordan dette har endret deres kvalitetssystem. Deltager i seminaret er også leder for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), to fylkesleger og en professor i etikk. Formålet med seminaret er å dele lærdommer fra hvert enkelt sykehus, og fra helsetjenesten generelt for å redusere risikoen for at alvorlige hendelser gjentas. Ved siden av å arrangere dette seminar har Sørlandet sykehus også valgt å publisere alle dokumenter i tilsynssaken fra Statens helsetilsyn fortløpende, samt hvordan vi jobber med denne, på våre eksterne nettsider. På den måten gjør vi dette materialet tilgjengelig for alle som er interessert.

SSHF ønsker ikke å skjule våre feil, eller hindre at andre kan få lærdom av disse.

