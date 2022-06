Først kom meldinga om midlertidig stans i utbygginga av E 39. Årsaka: Mangel på pengar.

Deretter meldinga om at regjeringa vil ha folkerøysting i Søgne og Songdalen. Her er det nok av pengar fordi dette er ei prinsippsak for regjeringa.

Ny kvinne- og barn-klinikk er utsett med mange år. Årsak: Mangel på pengar.

Støre og Vedum skal gi nytt liv til gamle fylker. Pris: Veit ikkje, truleg mellom ein og to milliardar kroner, men det er ei prinsippsak.

Det ser ut til at akutt sjuke, kvinner og barn i Kristiansand tel lite for denne regjeringa. Prinsipp og reversering veg tyngst for ho. Akutt sjuke, kvinner og barn i Kristiansand har all grunn til å spørje om Støre og Vedum likar byen vår?

