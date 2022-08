Monopolet på det offentlige ordskiftet har de hatt for lenge, og de er i alle fall skråsikre på tallene de til stadighet presenterer. Men å kalle deres tall for «sannhet» og dermed, logisk avledet, alle andres tall for usannhet, er å dra det vel langt.

Vi vet at et nytt renseanlegg i Søgne eller rørledning til Odderøya må komme på et tidspunkt. Mens kostnaden for rørledning ikke har vært så mye diskutert, blir man tilsynelatende ikke enige om hva et renseanlegg vil koste. Våre meningsmotstandere forholder seg fremdeles til kostnaden 300 millioner kroner, fordi det er det som ligger i økonomiplanen til kommunen og fordi det i deres feilaktige narrativ stemmer bedre overens med en kapasitet på anlegget som ligger på samme nivå som Odderøya ble dimensjonert for.

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» sin kreative bruk av tall forkledd som sannhet gir grobunn til en oppfattelse av at ting er mer rosenrødt enn de er. Vi forstår at de har en interesse av å blåse solskinn på fortreffeligheten til en eventuell ny Søgne kommune, men det gagner ikke debatten at de blir kreative i sin tilnærming til de tall som foreligger. De gjør et stort nummer ut av at nytt renseanlegg i Søgne er blitt blåst opp i kapasitet, langt utover det de mener det vil være behov for, men det de glemmer å nevne er at kapasitetsforskjellen knapt representerer noen endring i byggekostnad. La meg eksemplifisere: Da nytt renseanlegg i Grimstad ble først utredet, ble to størrelsesalternativ vurdert, der alternativ 2 hadde en rensekapasitet 50 prosent over alternativ 1. Kostnaden ved disse ble estimert til henholdsvis 346 millioner kroner og 322 millioner kroner. Mao. så beregnet man da at en rensekapasitetsøkning på 50 prosent kun ville medføre en kostnadsøkning på 7.5 prosent.

Dette er nå gamle tall, men eksempelet står seg godt ift. hva som er vanlig å observere i bygge- og infrastrukturprosjekter. Nå derimot vet vi at renseanlegget i Grimstad vil koste 796 millioner kroner, da rådgiverselskapet Asplan Viak så sent som i mars 2022 kvalitetssikret kostnaden til nettopp dette. Dette estimatet baserer seg på en rensekapasitet som er ytterligere økt noe ift. de tidligere spesifikasjonene, men i lys av eksempelet over forklarer dette kun litt av den halve milliarden i kostnadsøkning på noen få måneder.

Våre meningsmotstandere argumenterer også ufortrødent videre med at interesseorganisasjonen Norsk Vann jobber med å øke avskrivningstid for vannverk til 50 år. Norsk Vann har derimot i en e-post til undertegnede datert 8. august 2022 avvist at dette er noe de jobber med, og det står heller ikke listet opp som en arbeidsoppgave på deres særdeles rikholdige nettsted [4]. For ordens skyld kan det også nevnes at den maksimale avskrivningstiden for avløpsrenseanlegg, der Norsk Vann var høringsinstans, nettopp ble oppjustert fra 20 til 40 år ved forskriftsendring som trådte i kraft 1. januar 2020. Det må også bemerkes at dette egentlig er en ren regnskapsmessig teknikalitet, da en avskrivning ikke representerer en utgående kontantstrøm. Våre meningsmotstandere benytter også begrepene «nedskrivning» og «avskrivning» for å beskrive det samme fenomenet, nesten som om de ikke skjønner forskjellen.

Vi i «Ja til Søgne i Kristiansand» har tiltro til de beregninger som kommunens kompetente fagpersonell har til disse spørsmålene.

Vi vet nå at et nytt renseanlegg i Søgne vil koste 500 millioner kroner gjennom den bekreftelsen som kommunen selv har kommet med, og som reflekterer en utvikling som er uønsket av alle, men som ligger tett opptil andre prosjekter av lignende type som nevnt over.

Vi i «Ja til Søgne i Kristiansand» har tiltro til de beregninger som kommunens kompetente fagpersonell har til disse spørsmålene. Aasen, Ertzeid og Mosberg derimot, klamrer seg heller til tallet i kommunens økonomiplan fra rundt nyttår i sitt tilsvar på Facebook til artikkelen i Fædrelandsvennen 27. juli og hevder at de «…har grunn til å tro at kostnadene for et nytt renseanlegg i Høllen blir blåst opp i et koordinert utspill fra politikere og administrasjonen i Kristiansand for å påvirke innbyggerne i kommuneoppdelingssaken.» Nå har kommunen selv bekreftet tallet som nevnt over, kan vi slå oss til ro med det nå? Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan det må oppleves for kommunens ansatte å få satt spørsmålstegn ved sin faglige integritet, på beste konspiratoriske vis, fullstendig blottet for bevis. Hvordan forsvarer man seg mot slikt?

