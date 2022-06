Jeg er så heldig at jeg bor på Sødal, hvor det er fantastisk å bo både for gamle nisser som meg, og for barn.

Men akkurat nå sliter jeg litt med å være lykkelig. Og det dreier seg, som flere ganger tidligere, om den manglende sykkel- og gangveien fra Sødal til Arenfeldts vei. Som mange vet bygges det et flott leilighetsbygg i åsen opp mot Skaugo/Kokleheia. For å få til dette må byggherren kapre sykkelveien til anleggstrafikk. Jeg synes det er positivt at ting skjer, og at det bygges, og da blir det sånn.

Hva jeg ikke synes er positivt er at vi som bor på Sødal ikke har fått en akseptabel erstatningsvei. Byggherre, kommune og vegvesen tilbyr oss tre alternativer: 1. Gå/sykle på den svært trafikkerte Torridalsveien hvor det er enorm trafikk av busser, tungtransport og personbiler. 2. Gå/sykle over Kokleheia. 2. Gå/sykle over Jegersberg og UiA. De to sistnevnte er omveier, og ekstremt bakkete.

De aller fleste av oss velger da korteste vei, og spaserer eller sykler langs Torridalsveien. Vi som bor her oppe har spurt om ikke det er mulig å lage en midlertidig gang- og sykkelvei langs hovedveien. Nei, er svaret, det koster 3 mill, og er for dyrt.

Neivel, svarte vi. Hva så med en fartsbegrensning de 3-400 meterne det gjelder? Nok en gang var svaret nei – all forskning viser at det vil skape en falsk trygghetsfølelse.

Så jeg, gamle gubben, tar sjansen på å sykle på min 3-hjulssykkel, med tidligere nevnte kjøretøyer rasende forbi meg, med min falske trygghetsfølelse godt plantet i knollen. Nå må jeg legge til at de aller fleste tar hensyn, og kjører godt ut mot midten. Men det kommer en tulling innimellom, som er rimelig nærme meg, en og annen blåser, og jeg har opplevd en finger ut av bilvinduet. Barn går heldigvis ikke denne strekningen. De har fått et tilbud om skoleskyss. Men det er intet tilbud om transport til fritidsaktiviteter, og samfunnet i dag er så travelt at foreldrene ikke alltid har tid. Mange barn faller av forskjellige årsaker utenfor, og jeg antar at det at man ikke kan delta på fritidsaktiviteter kan være en årsak til slikt.

Summen av dette betyr at alt blir mer tungvint, noen ville kanskje har sagt at livskvaliteten blir redusert. Så langt går ikke jeg, for jeg sykler som sagt på hovedveien, og kommer til å fortsette med det.

Men jeg gir meg aldri: Det burde etableres midlertidig en gang- og sykkelvei. Hva så om det koster 3 mill? Det er for ingenting å regne i forhold til det å sette liv på spill. Enter burde utbyggerne pålegges dette, eller så bør kommunen eller veivesenet eller andre involverte bla opp. Regnestykket blir som følger: Det skal bygges 60 leiligheter. Jeg anslår en gjennomsnittspris på 6 mill, hvilket betyr en totalinntekt for utbyggerne på 360.000.000 kroner. Spør noen meg, så bør utbyggerne pålegges å bygge gangveien til 3 mill. Men ingen spør meg, så da blir det nok som det blir. Hvis utbyggerne hadde tatt inn disse kronene av leilighetskjøperne, så hadde hver leilighet blitt 50.000 kroner dyrere. Jeg er 100 prosent sikker på at de hadde solgt like mange leiligheter.

Men uansett: Dette burde det offentlige ordnet opp i, så kunne de etterpå tatt et oppgjør med utbyggerne, hvis da ikke det offentlige har gitt tillatelse uten at dette vilkåret er tatt forbehold om.

Og når det gjelder vårt ønske om redusert fart og skilting om syklister og gående i kjørebanen, med påfølgende avslag pga. at skilting gir en falsk trygghetsfølelse, sier jeg bare som politikerne: Ingen kommentar...

