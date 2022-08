Videre uttaler Simonsen at finansiering av reverseringsprosessen er på plass. Å si at «staten tar regningen» blir ren desinformasjon, for staten tar ikke regningen. De legger ut for deler av prosessen. Folket tar regningen, gjennom økte skatter og avgifter. Til syvende og sist vil vi alle måtte betale for Senterpartiets populistiske spill med vår fremtid.

Så er det jo kanskje en tanke å tenke litt lenger enn bare gjennomføring av prosessen og den regningen som kommer der. Det er jo et faktum at kommunereformen medførte en liten økning i skatter og avgifter for Søgnes beboere, og det ligger i kortene at løsrivelse betyr enda et hopp, når 11.000 mennesker overtar ansvaret for å betale for flere gigantiske byggeprosjekter i kommunal regi.

Flere store prosjekter ble gjennomført for at Søgne skulle bli en veldrevet bydel, fremfor en bakstreversk bygd, der folk aksepterte dårligere tjenester fordi de ikke visste bedre. Fagmiljøer ble fusjonert for å øke kompetansen og evnen til handling overfor de mest sårbare i samfunnet, og er det en ting Søgne trengte, så er det nettopp dette.

Det har vært for mange alvorlige saker der Søgnes manglende håndtering har ført til store skandaler, og ikke minst store utgifter. Blant annet noen av landets groveste mobbesaker, med resulterende søksmål, drap i ungdomsmiljøer, og mer til. Dette vil ikke jeg ha tilbake.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.