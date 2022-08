Jeg feiret alle som kom før meg, alle som har stått opp og kjempet for mine rettigheter. Jeg kjempet for de som kommer etter meg, for at deres rettigheter skal bli like, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, legning, og identitet. Kampen er ikke over, for ingen er fri før alle er fri.

Jeg er så takknemlig til alle som før meg har bidratt til en endring både i samfunnet og i lovverket. Vi har likevel en lang vei å gå, fremdeles i dag blir mennesker diskriminert, slått, spyttet på, og utsatt for trusler, vold og stigmatisering. Pride handler om inkludering, mangfold, og samhold. Pride handler om aksept, toleranse og forståelse. Sist men ikke minst, Pride handler om kjærlighet. Så lenge min legning er en politisk sak, og mine rettigheter kan forsvinne, er Pride aktuelt. Jeg håper at de som kommer etter meg, ikke trenger å måtte fortsette å kjempe for like rettigheter. Å elske er en menneskerett. Tusen takk til alle som har gått før meg, og tusen takk til alle som kommer etter meg! Jeg er skeiv, jeg er stolt, og jeg er sykepleier.

