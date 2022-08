Norge og Sverige er politiske og administrative områder av relativt ny dato. Disse moderne kulturelle konstruksjonene ville vært fremmed for steinaldermennesket. Norge og Sverige var primært jaktmarker for nomadiske stammer fra nåtidens Danmark og Nord-Tyskland, som fulgte kysten i farkoster opp langs Vest-Sverige, til Norge og videre vestover langs Sørlandet til Vestlandet. Det er rimelig å anta at steinaldermennesket ikke frivillig ville velge å overvintre her oppe i nord. Dessverre har det antikke mennesket bitt misbrukt i et narrativ om nasjonsbygging og identitet altfor ofte.

Moderne genetiske metoder som blant annet har karakterisert den genetiske profilen i skjeletter fra forskjellige epoker som stein-, bronse- og jernalder, har vist at datidens folkegrupper hadde en overraskende stor evne til mobilitet og kontakt med hverandre, blant annet gjennom voldelig konflikt og handel. De som befolker Norge i dag, sammen med alle europeere, er etterkommere fra minst tre store bølger av innvandring, og det finnes ingen nålevende personer som er direkte etterkommer av en person fra steinalderen. Men, det finnes forskjeller i graden av opphav fra disse store folkevandringene. Eksempelvis har etniske nordmenn størst opphav fra Jamnakulturen, som brakte hjul, husdyr og indoeuropeisk språk til Europa i bronsealderen, som har sitt opphav i nåtidens Ukraina.

Svenskene er vårt broderfolk. En genetisk studie fra 2021, «The genetic structure of Norway» viser større grad av slektskap mellom Norge og Sverige, spesielt mellom Trøndelag og Jämtland, som kanskje ikke er veldig overraskende. Studien viser også liten slektskap med Danmark, som betyr at folk ikke tok båten fatt når man skal finne seg en partner. Studien viser også en genetisk isolasjon av Sør-Norge der Rogaland, Agder og indre Telemark skiller seg ut og har hatt relativt lite genetisk kontakt med resten av Norge.

Rekombinasjon, en svært effektiv biologisk mekanisme, sikrer genetisk variasjon og gjør mindre isolerte grupper på si ca. 100 individer, stort sett, kan unngå de skadelige effektene av innavl. Hvis man ser bort fra kjønnsbundet arv (mitokondriet og Y kromosomet) er genetisk slektskap umulig å måle etter 7-8 generasjoner, som betyr at påstander som «jeg er i slekt med Olav den Hellige» er sann for alle i Nord-Europa.

Det betyr også at etniske nordmenn og svensker i like stor grad er etterkommere fra Sol fra Søgne og Moder Svea, og diskusjoner om svenskhet eller norskhet til disse antikke menneskene gir liten mening. Det er grunn til å være kritisk til et slikt narrativ. Deres historie og liv kan forhåpentligvis fortsette å fascinere og få oss til å innse at vi lever svært heldige og komfortable liv.

